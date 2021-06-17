 
مباشر

الأمم المتحدة قلقة إزاء الانتهاكات ضد المدنيين في ميانمار

أخبار العالم

الأمم المتحدة قلقة إزاء الانتهاكات ضد المدنيين في ميانمار
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qn3c

عبر مكتب الأمم المتحدة بميانمار عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بعد تقارير وردت هذا الأسبوع عن أن مجموعة معارضة للجيش ربما أعدمت 25 مدنيا أسرتهم.

إقرأ المزيد
تجدد القتال في ميانمار يدفع بالآلاف للفرار إلى الغابات
تجدد القتال في ميانمار يدفع بالآلاف للفرار إلى الغابات

وأشار بيان مكتب الأمم المتحدة إلى انتهاكات ارتكبها الجيش ومعارضوه، ودعا "جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الحالية إلى ضمان احترام معايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية".

وأضاف البيان: "يشمل هذا التمسك بالالتزام بتقليل الضرر الجانبي للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وحظر تطبيق العقوبات الجماعية ضد المجتمعات أو العائلات أو الأفراد".

كما أشار إلى اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ولاية كايين الشرقية تحتويان على رفات 25 شخصا "قيل إن منظمة الدفاع الوطني كارين اعتقلتهم في 31 مايو".

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا