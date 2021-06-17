الأمم المتحدة قلقة إزاء الانتهاكات ضد المدنيين في ميانمار

عبر مكتب الأمم المتحدة بميانمار عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بعد تقارير وردت هذا الأسبوع عن أن مجموعة معارضة للجيش ربما أعدمت 25 مدنيا أسرتهم.

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وأشار بيان مكتب الأمم المتحدة إلى انتهاكات ارتكبها الجيش ومعارضوه، ودعا "جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الحالية إلى ضمان احترام معايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية".

وأضاف البيان: "يشمل هذا التمسك بالالتزام بتقليل الضرر الجانبي للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وحظر تطبيق العقوبات الجماعية ضد المجتمعات أو العائلات أو الأفراد".

كما أشار إلى اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ولاية كايين الشرقية تحتويان على رفات 25 شخصا "قيل إن منظمة الدفاع الوطني كارين اعتقلتهم في 31 مايو".

المصدر: "أسوشيتد برس"