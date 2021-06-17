إيران.. مواطن يمتطي حصانا ويحمل سيف "ذو الفقار" يدعي أنه "المهدي المنتظر" (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإيرانية، مواطنا يمتطي حصانا ويحمل سيفا في أحد شوارع أصفهان، ويدعي أنه "المهدي المنتظر".

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ويظهر مقطع فيديو شخصا يرتدي لباسا أخضر ويحمل سيف "ذو الفقار" في شوارع أصفهان، يدور حول سيارة، ما دفع سائق السيارة إلى النزول منها، والصعود عليها، محاولا إبعاد "الفارس".

ويظهر مقطع فيديو أيضا تعامل الشرطة مع هذا المواطن، حيث اعتقلته باستخدام الضرب بالعصي وإطلاق النار في الهواء.

عمر هواش - طهران

المصدر: RT