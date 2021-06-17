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نولاند تبحث نتائج قمة بوتين-بايدن مع الناتو والاتحاد الأوروبي في بروكسل

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نولاند تبحث نتائج قمة بوتين-بايدن مع الناتو والاتحاد الأوروبي في بروكسل
Reuters Sergei Karpukhin
نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ستبحث نتائج قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن مع ممثلي الناتو والاتحاد الأوروبي.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إلى أن نولاند ستزور بروكسل في الفترة 17-18 يونيو الجاري لبحث نتائج اجتماعات القمة للناتو وقمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولقاء الرئيسين بوتين وبايدن مع الحلفاء.

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ومن المقرر أن تجري نولاند مشاورات مع نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشيا جواني والأمين العام لهيئة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو. وهي ستشارك أيضا في مؤتمر دولي حول الأمن "غلوبسيك 2021" عبر الفيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن نولاند كانت ضمن الوفد الأمريكي الذي رافق جو بايدن خلال مباحثاته مع فلاديمير بوتين في جنيف يوم الأربعاء.

المصدر: "تاس"

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