 
مباشر

بوريل: "السيل الشمالي 2" ليس مشروعا أوروبيا

أخبار العالم

بوريل:
Reuters JOHANNA GERON
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmsf

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مشروع "السيل الشمالي 2" ليس مشروعا أوروبيا ولم يساهم الاتحاد في تمويله".

وفي مؤتمر صحفي عقده، عرض بوريل مقترحا أوروبيا يهدف لرسم ملامح العلاقات المستقبلية بين بروكسل وموسكو.

وأشار إلى أن المقترح الأوروبي ينص، من بين نقاط عدة، على ضرورة أن تعمل دول الاتحاد على تأمين استقلاليتها في مجال الطاقة عبر الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، ما سيخفض من اعتماد العواصم الأوروبية على الغاز الروسي وبالتالي يضعف تأثير موسكو".

ونفى بوريل أن "يكون محتوى مقترحه دعوة ضمنية لألمانيا لإيقاف هذا المشروع الذي تقدم كثيرا"، مضيفا: "لا أريد أن أقول لألمانيا ما يتعين عليها فعله".

وطالب بوريل الأطراف المعنية بالمشروع بـ"احترام قواعد السوق والمنافسة المعمول بها في الاتحاد فيما لو نجح هذا المشروع بالفعل".

يذكر أن  مشروع "نورد ستريم 2" ( السيل الشمالي 2) هو عبارة عن خط إمداد لتوريد الغاز السائل من روسيا إلى ألمانيا.

المصدر: "آكي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا