همتي يدعو الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات وعدم الاستماع لدعوات المقاطعة

دعا مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عبد الناصر همتي، الإيرانيين إلى التصويت بشكل مكثف في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وعدم الاستماع إلى دعوات المقاطعة.

وقال في كلمة أمام أنصاره: "لا تصدقوا الأكاذيب القائلة إن نتيجة الانتخابات واضحة وأن الرئيس القادم محسوم سلفا.. لا تصدقوا من يقول لكم إن تصويتكم من عدمه لن يغير من الواقع شيئا... لا تصدقوا من يقول لكم إن رئيس الجمهورية لا يملك سلطة وغير قادر على فعل شيء".

وأضاف: "في حال لم تشاركوا في الانتخابات، سيتم اختيار رئيس بأصوات قليلة، لكنه سيملك نفس صلاحيات الرئيس المنتخب من قبل غالبية الشعب".

وهمتي، رئيس البنك المركزي الإيراني السابق، أحد مرشحي الرئاسة الحاليين السبعة، ليس له علاقات رسمية بأي فصيل سياسي، لكنه يصف نفسه كمرشح محتمل للناخبين المعتدلين والإصلاحيين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 يونيو الحالي.

المصدر: RT