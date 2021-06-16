بريطانيا تسجل أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 25 فبراير

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي بلغ أعلى مستوى منذ يوم 25 فبراير متجاوزا نقطة 9000 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9055، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4589814 إصابة.

وشهدت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ يوم 13 يونيو 7490 حالة، وفي 14 يونيو 7742، وفي في يونيو 7673.

وتعتبر حصيلة اليوم أكبر عدد للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ يوم 25 فبراير حينما بلغ هذا المؤشر 9934 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127926 شخصا.

ويشهد هذا المؤشر استقرارا نسبيا حيث وصل يوم 13 يونيو إلى 8 حالات، وفي 14 يونيو 3، وفي 15 يونيو 10 متوفين.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 42.021 مليون شخص، بينهم أكثر من 30 مليونا حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT