بيرو.. الإعلان عن فوز بيدرو كاستيليو في انتخابات الرئاسة

أعلنت لجنة الانتخابات في بيرو عن فوز المرشح اليساري عن حزب "بيرو الحرة" بيدرو كاستيليو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وتشير نتائج فرز 100% من الأصوات إلى أن كاستيليو حصل على 50.125% من أصوات الناخبين أو 8 ملايين و835 ألفا و579 صوتا.

وحصلت منافسته اليمينية عن حزب "القوة الشعبية"، كيكو فوجيموري على 49.875%، أو 8 ملايين و791 ألفا و521 صوتا.

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وبالتالي بلغ الفارق بين المرشحين 44 ألف صوت فقط، وطالبت فوجيموري بإلغاء نتائج التصويت في بعض المناطق التي فاز فيها كاستيليو، مدعية بتزوير النتائج لصالح منافسها.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس البيروفي الجديد في 28 يوليو المقبل ليتولى رئاسة بيرو لمدة 5 سنوات.

المصدر: وكالات