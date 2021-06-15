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الإدارة الأمريكية: لا نتوقع نتائج كبيرة من قمة بايدن وبوتين

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الإدارة الأمريكية: لا نتوقع نتائج كبيرة من قمة بايدن وبوتين
Reuters Alexander Natruskin
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، وقت شغله منصب نائب الرئيس عام 2011 (موسكو، 10 مارس 2011).
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أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لا تتوقع تحقيق نتائج كبيرة في قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي تستضيفها جنيف الأربعاء.

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وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لدى هبوط طائرة الرئاسة الأمريكية في جنيف قبيل القمة، في تصريح نقلته وكالة "رويترز": "لا نتوقع نتائج كبيرة من هذا اللقاء".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا تتوقع "تحقيق انفراجات أو صدور قرارات تاريخية تحدد المصير" خلال المحادثات المرتقبة.

وسيمثل اللقاء في جنيف أول قمة بين بوتين وبايدن بعد تولي الأخير منصب الرئيس الأمريكي في يناير 2021، وستجري المحادثات في الوقت الذي أكده فيه كلا الطرفين أن العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات طويلة.

وسبق أن أعلن نائب الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن المحادثات يتوقع أن تركز على بحث "القضايا التي تمثل مباعث إزعاج مشترك في العلاقات الثنائية"، موضحا أن الزعيمين سيناقشان مواضيع الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" والجريمة السيبرانية والملفات الإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط والنزاع الأذربيجاني الأرمني في قره باغ.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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