أردوغان يجري محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني على هامش قمة "الناتو"

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".

وأشارت "الأناضول" إلى أن لقاء مغلقا بين الجانبين يجري في مقر حلف شمال الأطلسي.

وكان أردوغان قال في وقت سابق إن "تنشيط الحوار بين أنقرة وأثينا لحل المشاكل القائمة سيخدم استقرار المنطقة بأكملها"، لافتا إلى أن "تركيا في علاقاتها مع جيرانها تحترم مبادئ القانون الدولي والعدالة والمراعاة المتبادلة لحقوق ومصالح الطرفين".

وتواصل اليونان وتركيا ما يسمى بالمحادثات الاستكشافية التي من شأنها أن تسمح بوضع أساس للمفاوضات حول مشكلة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وفي 16 مارس المنصرم استضافت أثينا الجولة 62 من المحادثات الثنائية بين اليونان وتركيا، وبعدها بيوم واحد جرت مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

المصدر: وكالات