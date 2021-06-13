قمة G7 في كورنوال تطرح هدف إنهاء جائحة كورونا حتى 2022

اتفقت مجموعة السبع الكبار G7 في البيان الختامي الصادر عن قمتها في مقاطعة كورنوال البريطانية على طرح هدف مشترك لإنهاء جائحة فيروس كورونا في العالم حتى عام 2022.

وأوضح البيان المؤلف من 25 صفحة أن إنهاء الجائحة بحلول العام القادم يتطلب تطعيم 60 بالمائة من سكان العالم ضد كورونا وأن الأولوية في هذا الصدد تكمن في تسريع حملات التطعيم في الدول الأكثر فقرا.

G7 leaders have agreed a shared agenda for global action to #BuildBackBetter together.



Read the Carbis Bay G7 Summit Communiqué 👇https://t.co/weGcoJlvd2



🇬🇧 🇨🇦 🇫🇷 🇩🇪 🇮🇹 🇯🇵 🇺🇸 🇪🇺#G7UK — G7 UK (@G7) June 13, 2021

واتفقت الدول السبع خاصة على البدء فورا بتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم ضد عدوى "كوفيد-19"، بما يشمل التعهد بالتبرع بمليار جرعة في غضون العام القادم.

وشدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الصحة من خلال تعزيز دور منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أيضا أن الدول المجتمعة اتفقت على العمل بهدف التأهب لجوائح مستقبلية محتملة في العالم.

كما تعهدت G7 بتكثيف وتائر إنتاج اللقاحات ودعم تصديرها بنسب ملموسة، لافتة أيضا إلى أهمية الاستثمار في المجال العلمي والتكنولوجيات الجديدة بهدف ضمان فعالية اللقاحات ضد مختلف سلالات كورونا وتطوير أساليب علاج مختلفة.

وتعهدت السباعية بمواصلة العمل في هذا المجال خاصة ضمن إطار مجموعة العشرين (G20) والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية.

ودعا البيان الختامي لقمة كورنوال إلى إجراء المرحلة الثانية من الدراسة التي تجريها منظمة الصحة الدولية بهدف معرفة منشأ كورونا "في الوقت المناسب وبشكل شفاف واستنادا إلى القاعدة العلمية"، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل هذا التحقيق الصين، حسب توصيات الخبراء.

المصدر: RT