بوتين: روسيا مستعدة لتسليم مرتكبي الجرائم السيبرانية إلى أمريكا لكن بشرط

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استعداد موسكو لتسليم مرتكبي الجرائم السيبرانية المطلوبين لدى الولايات المتحدة، لكن على أساس متبادل حصرا.

وأوضح بوتين، في حوار نشر التلفزيون الروسي الرسمي مقاطع منه اليوم الأحد، أن موسكو مستعدة لتسليم مرتكبي الجرائم السيبرانية إلى واشنطن في حال إبرام الطرفين اتفاقية رسمية تنص على التزاماتهما المتبادلة في هذا الصدد.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن هذه الالتزامات في الأغلبية الساحقة من الاتفاقيات المماثلة متساوية، مضيفا: "إذا اتفقنا على تسليم المجرمين فإن روسيا بطبيعة الحال ستفعل ذلك، لكن فقط إذا وافق الجانب الآخر، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة، على الشروط نفسها، وستسلم المجرمين المطلوبين إلى روسيا".

وشدد بوتين على أن مسألة الأمن السيبراني تعد من أهم القضايا اليوم، لأن هجمات سيبرانية قد تؤدي إلى إطفاء منظومات بأكملها، ما يجلب عواقب وخيمة للغاية.

وجرت هذه المقابلة مع الرئيس بوتين قبل القمة التي سيعقدها في جنيف في 16 يونيو مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

المصدر: RT