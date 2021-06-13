واشنطن وسيئول: متمسكون  بالعمل على نزع النووي في شبه الجزيرة الكورية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الكوري الجنوبي، تشونغ إين يون، خلال لقاء على هامش قمة "G7" في إنجلترا، تمسك بلديهما بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن بلينكن وتشونغ أشارا خلال محادثاتهما إلى أن "تحالف الولايات المتحدة وجمهورية كوريا يمثل هيكلا للسلام والأمن والازدهار في شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي وخارجهما".

وشدد الوزيران على "أهمية تعاون الولايات المتحدة وجمهورية كوريا لتمرير قيمهما المشتركة وحل قضايا اليوم الحالي والمستقبل".

وأكدا، حسب البيان، "التمسك بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان حول دائرة واسعة من القضايا بما في ذلك العمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

المصدر: RT