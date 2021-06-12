جونسون وغوتيريش يناقشان البيئة ومواجهة جائحة كورونا

ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة التزام البلدين بتخفيض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة جائحة كورونا.

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وأفاد مكتب رئيس الحكومة البريطانية بأن جونسون وغوتيريش بحثا اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة "السبع الكبار" المنعقدة في مدينة كاربس باي بمقاطعة كورنوال البريطانية، "خططا لإجراء المؤتمر الـ 26 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والذي ستعقده بريطانيا لاحقا هذه السنة".

وتابع البيان أن الطرفين "اتفقا على ضرورة أن تكثف الدول جهودها وتأخذ على عاتقها التزامات طموحة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلي مرحليا عن استخدام الفحم".

وذكر البيان أن جونسون رحب خلال لقائه مع غوتيريش (الذي وصل إلى بريطانيا بصفة ضيف) بقرار جمعية الصحة العالمية (وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية) بحث وضع معاهدة بشأن استعداد دول العالم لمواجهة جوائح جديدة محتملة "في وقت لاحق من هذه السنة".

ويتوقع أن تعقد جمعية الصحة العالمية في نوفمبر المقبل اجتماعا خاصا لبحث جدوى وضع المعاهدة المذكورة، وذلك بعد قرار بهذا الشأن اتخذه المشاركون في الجلسة الـ 74 السنوية للجمعية والتي عقدت في جنيف من 24 إلى 31 مايو الماضي.

وأشار البيان إلى أن جونسون وغوتيريش تناولا أيضا عددا من القضايا الدولية وهي الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، إلى جانب ضرورة عودة الديمقراطية إلى ميانمار وأفغانستان.

المصدر: "تاس"