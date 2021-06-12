بريطانيا تسجل 7738 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، السبت، 7738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بينما تم رصد 12 وفاة جراء المرض.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7738، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4558494 إصابة.

وشهدت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ أمس الجمعة 8125 حالة، ما يمثل أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2021.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 12 وفاة ناجمة عن المرض مقارنة مع 17 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127896 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 41.291 مليون شخص، بينهم أكثر من 29.451 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT