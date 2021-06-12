النمسا.. استئناف المفاوضات النووية مع إيران

قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، إن الجولة السادسة من المفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بدأت اليوم السبت في فيينا.

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وكتب أوليانوف في تغريدة: "افتتحت اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق النووي المبرم مع إيران الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا. لقد أكد جميع المشاركين عزمهم على الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة ناجحة. ونريد جميعا القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يترأس وفد طهران في المفاوضات، قال أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن "تواصل الأطراف مشاوراتها بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وضمان التنفيذ الكامل والفعال للصفقة".

وتستضيف العاصمة النمساوية اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل المنصرم، وفي نهاية مايو الماضي بدأت الجولة الخامسة للمفاوضات.

المصدر: RT