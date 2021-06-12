مقتل 5 أشخاص جراء هجوم إرهابي في الهند

قتل شرطيان و3 مدنيين جراء هجوم إرهابي وقع في منطفة جامو وكشمير بشمال الهند.

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وقال مدير دائرة الأمن المحلية، فيجاي كومار: "وقع الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في مدينة سوبور بشمال كشمير. فقد قام المسلحون بهجوم على مركز للشرطة في منطقة أرامبورا، الأمر الذي أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن و3 مدنيين. وقامت قوات الأمن بتطويق المنطقة، وتجري عملية البحث عن الإرهابيين".

وأضاف أن شرطيين اثنين آخرين أصيبا بجروح خطيرة.

وتدل معلومات تمهيدية على أن الهجوم نفذه أعضاء في منظمة "لشكر طيبة" التي تعد من أكثر المنظمات الإرهابية نشاطا في جنوب آسيا. ويعد نشاط هذه المنظمة محظورا في كل من الهند والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا.

وازدادت حدة التوتر في شمال الهند بعد أن قررت نيودلهي في 5 أغسطس عام 2019 بإلغاء ولاية جامو وكشمير، وإنشاء اثنين من أراضي الاتحاد. ولتحقيق ذلك قام البرلمان الهندي بإلغاء المادة 370 من دستور البلاد التي كانت تمنح الولاية حقوقا خاصة. ودانت باكستان هذا القرار بشدة.

المصدر: نوفوستي