شاهد.. المدمرة الأمريكية "USS Laboon" تعبر مضيق البوسفور وتدخل البحر الأسود

عبرت المدمرة الأمريكية "USS Laboon"، الجمعة، مضيق البوسفور في مدينة اسطنبول التركية باتجاه البحر الأسود، حيث تسير السفينة، حسب البنتاغون، لـ"ضمان الأمن البحري في المنطقة".

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن السفينة عبرت مضيق جناق قلعة (الدردنيل) صباح الجمعة، ووصلت في ساعات المساء من اليوم نفسه إلى مضيق البوسفور.

وأوضحت أن فرقا من خفر السواحل التركي رافقت المدمرة الأمريكية خلال عبورها المضيق باتجاه البحر الأسود، حيث استغرقت عملية عبورها المضيق قرابة ساعتين.

#إسطنبول.. سفينة حربية أمريكية تعبر #البوسفور إلى #البحر_الأسود

المدمرة "يو إس إس لابون" الأمريكية دخلت مياه البحر الأسود بعدما عبرت مضيقي جناق قلعة والبوسفور في تركياhttps://t.co/YTzxmAvry6pic.twitter.com/eUeYuhR2DS — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 11, 2021

وصباح الجمعة قال الأسطول الأمريكي السادس، في بيان، إن المدمرة "USS Laboon بدأت التوجه شمالا نحو إلى البحر الأسود لتنفيذ عمليات خاصة بضمان الأمن البحري في المنطقة"، مضيفا أن "القوات العسكرية البحرية للولايات المتحدة تقوم بعمليات دورية في البحر الأسود بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في الناتو".

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها في البحر الأسود تراقب تحركات السفينة الأمريكية في المنطقة.

و"USS Laboon" مدمرة مزودة بصواريخ موجهة وهي خامس سفينة حربية أمريكية تدخل إلى مياه البحر الأسود خلال العام 2021 الحالي.

المصدر: "الأناضول" + وكالات