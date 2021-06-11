إيران: إلغاء واشنطن عقوباتها على مسؤولين إيرانيين سابقين لا علاقة له بمفاوضات الاتفاق النووي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على 3 مسؤولين سابقين في أجهزة السلطة بإيران لا علاقة له بالمفاوضات في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة نشرها على "تويتر" مساء اليوم الخميس: "عمليات الشطب الانتقائية من قوائم عقوبات الولايات المتحدة لا علاقة لها بمفاوضات حول الاتفاق النووي ولا تعتبر مؤشرا على حسن نوايا، خاصة في ظل استئناف الإرهاب الاقتصادي".

وأضاف خطيب زاده: "يتعين على إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن رفع العقوبات بشكل فاعل قابل للتحقق والتخلي عن السياسة الفاشلة للضغوط القصوى التي اتبعها (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، شطب 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية وشركتين من قائمة عقوباتها حيث تم إدراجهما سابقا فيها بسبب دورهم في التجارة النفطية لإيران.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن تم التأكد من وجود تغيرات في سلوك أو صفة تلك الأطراف.

المصدر: RT