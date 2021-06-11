رئيس سويسرا ينوي لقاء بوتين في جنيف على هامش القمة الروسية الأمريكية

ذكر الرئيس السويسري، غي بارميلان، أنه ينوي عقد لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في جنيف، فيما أوضحت حكومة سويسرا أن المحادثات يخطط لإجرائها يوم 16 يونيو.

وقال بارميلان عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "تحتفظ سويسرا وروسيا باتصالات وثيقة في مجالات متعددة وكذلك بحوار فعال مبني على الاحترام المتبادل. يسرني أنه سيكون بإمكاننا مع زميلي إغناتسيو كاسيس (وزير الخارجية السويسري) لقاء فلاديمير بوتين على هامش قمة جنيف".

وأفادت الحكومة السويسرية، في بيان منفصل، بأن اللقاء سيجري يوم 16 يونيو، مضيفة: "علاقاتنا جيدة ومكثفة في كثير من المجالات. وسياستنا الخارجية تهدف في هذا السياق إلى تطوير الحوار البناء والنقدي مع روسيا لتعزيز علاقاتنا بشكل أكبر".

وأوضح البيان أن المحادثات ستشمل قضايا الأجندة الثنائية والأمن في أوروبا إضافة إلى "تعزيز التعاون على مستويات متعددة"، بما في ذلك في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وسبق أن أكدت موسكو وواشنطن أن مدينة جنيف السويسرية ستستضيف يوم 16 يونيو لقاء بين بوتين والرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما سيمثل أول قمة روسية أمريكية منذ اجتماع بوتين مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هيلسنكي شهر يوليو 2018.

وأوضح الكرملين أن الرئيسين ينويان "بحث الحالة الراهنة والآفاق لتطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي والمواضيع الملحة في الأجندة الدولية بما في ذلك العمل المشترك في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".

المصدر: وكالات