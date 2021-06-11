الصين تبحث تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما ضد كورونا

قال مسؤولو صحة في الصين، إن عشرات الملايين من الأطفال قد يحصلون على التطعيم ضد فيروس كورونا لتحقيق هدف البلاد المتمثل في تطعيم 80 في المئة من السكان ضد الجائحة بحلول نهاية العام.

إقرأ المزيد

وأكد مسؤولو المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية قد أجريت باستخدام لقاحين من إنتاج الصين على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عاما.

ونجا الأطفال إلى حد كبير من الجائحة، حيث لا يصابون بسهولة مثل البالغين كم أنهم يظهرون أعراضا أقل حدة عند الإصابة بالفيروس.

ولكن الخبراء قالوا إن الأطفال لا زالوا قادرين على نقل الفيروس للآخرين، وأشار البعض إلى أنه إذا كانت الدول ستحقق مناعة القطيع من خلال حملات التطعيم، فيجب أن يكون تلقيح الأطفال جزءا من الخطة.

ولم يتم بعد الإعلان عن موعد بدء إعطاء الأطفال جرعات التلقيح.

المصدر: "أسوشيتد برس"