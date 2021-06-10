مصادر: ميركل ستتوجه إلى قمة G7 على الرغم من حالات كوفيد في فندق حراسها

أفادت مصادر لوكالة "د ب أ" الألمانية للأنباء بأن المستشارة أنغيلا ميركل ستتوجه إلى قمة "السبع الكبار" على الرغم من تسجيل إصابات بفيروس كورونا في الفندق الذي نزل فيه عناصر حرسها.

وأشارت المصادر إلى أن "الحادث لن يؤثر على سفر المستشارة والوفد المرافق لها".

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تستضيف بلاده قمة الدول السبع، أن ميركل ستشارك فيها.

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وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في فندق "سانت آيفز"، حيث نزل ما لا يقل عن اثنين من عناصر حراسة المستشارة الألمانية. وتم إغلاق الفندق ووضعه تحت الحجر الصحي.

ويقع الفندق على بعد 3 كيلومترات عن مكان عقد القمة في شبه جزيرة كورنوال جنوب غربي انجلترا. وتعقد القمة خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو.

المصدر: "تاس"