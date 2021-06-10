أكثر من 100 مليون أوروبي تلقحوا ضد كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أكثر من نصف المواطنين الراشدين في الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وكتبت الألمانية فون دير لاين، اليوم الخميس، على حسابها الرسمي في "تويتر": "حتى اليوم تلقى أكثر من 50% من الأوروبيين الراشدين جرعة واحدة على الأقل (من اللقاح)، وتم تطعيم 100 مليون أوروبي بالكامل".

Today more than 50% of adult Europeans have received at least one shot & 100 million Europeans are fully vaccinated.



We achieved that while never stopping to export.

700 million doses produced, 350 million doses exported to 90 countries.



I invite others to also show openness. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 10, 2021

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد بالتزامن مع حملة التطعيم داخل حدوده لم يتوقف عن تصدير اللقاحات إلى دول أخرى، مؤكدة أن 700 مليون جرعة أنتجت في أراضي الاتحاد الأوروبي تم تصدير 350 مليونا منها إلى 90 دولة.

ودعت فون دير لاين الأطراف الأخرى في العالم إلى "إظهار الانفتاح" في مكافحة الجائحة.

المصدر: RT