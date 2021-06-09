بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ فبراير

سجلت بريطانيا الأربعاء أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نهاية فبراير الماضي، ما يشير إلى أن متحور "دلتا" ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت احصائيات حكومية تسجيل 7540 إصابة جديدة، وهي أكبر زيادة يومية منذ 26 فبراير، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة لانتشار متحور الفيروس "دلتا" الذي اكتشف لأول مرة في الهند.

ودخل 123 شخصا المستشفى مصابين بأعراض كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1024، فيما بلغ إجمالي الوفيات 127860 حالة، عقب الإعلان عن 6 وفيات جديدة.

ويأمل خبراء الصحة في أن يؤدي النشر السريع للقاحات إلى وقف تصاعد الإصابات والوفيات، إذ تسود مخاوف من أن تؤدي هذه الزيادة إلى الضغط على النظام الصحي مرة أخرى.

وتعد نسبة كبيرة من المصابين بالفيروس من فئات عمرية أصغر سنا المفترض أنهم أقل عرضة للإصابة بالمرض، حيث لم يتلق كثير منهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد.

المصدر: "رويترز"