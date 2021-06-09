"واشنطن بوست": واشنطن ستتبرع للعالم بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر

أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم التبرع للعالم بنصف مليار جرعة من لقاح "فايزر".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إنه "من المقرر أن يعلن بايدن عن الخطة خلال قمة مجموعة السبع الكبرى في بريطانيا هذا الأسبوع".

وأعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق، أنها "ستشارك بما لا يقل عن 80 مليون جرعة لقاح مع العالم بحلول نهاية يونيو الجاري".

ووضع البيت الأبيض الأسبوع الماضي خططا مفصلة لكيفية تخصيص 25 مليون جرعة، منها حوالي 19 مليونا تمت مشاركتها مع برنامج "كوفاكس" الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية لتزويد البلدان الفقيرة باللقاحات، فيما ستتم مشاركة 6 ملايين جرعة مع البلدان التي تعاني من تفشي فيروس كورونا، بما فيها الهند.

المصدر: "واشنطن بوست" + "رويتر"