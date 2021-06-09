دعوة برلمانية ألمانية لحوار موسكو.. لا يمكن أن نتصور أوروبا بمعزل عن روسيا

اعتبر الرئيس المشارك لحزب المعارضة الألماني "البديل من أجل ألمانيا" تينو كروبالا، أنه في ظل تدهور العلاقات بين روسيا وألمانيا، تبرز الحاجة للحوار مع موسكو "بعيدا عن الاتهامات".

وقال في اجتماع كرس لذكرى غزو قوات ألمانيا النازية وحلفائها الاتحاد السوفييتي: "الطريق الوحيد لتحسين العلاقات بين البلدين هو الحوار المفتوح".

وأضاف: "الآن بعد أن وصلنا مرة أخرى إلى مفترق طرق في العلاقات، لا يمكننا المضي قدما إلا من خلال الحوار المستمر والمحادثات المفتوحة والشاملة، وليس من خلال الاتهامات... ولكن الأهم من ذلك، يجب ألا ندع الهوة تتعمق وتضاعف المسافة بيننا".

وأشار كروبالا إلى أنه "لا يمكن تصور أوروبا أو ألمانيا بدون روسيا"، وأن "لدينا فرصة للعمل من أجل مستقبل مشترك، مع احترام بعضنا البعض، دون أيديولوجيات جديدة وبراغماتية".

المصدر: "سبوتنيك"