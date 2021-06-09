فرنسا تعيد فتح حدودها والمطاعم والمقاهي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال عن تحسن الوضع الوبائي في بلاده، وإعادة فتح القاعات الداخلية في المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.

وأضاف أتال: هذا طعم الحياة التي كنا نعيشها نستعيده مرة أخرى... تم تمديد بدء حظر التجول الليلي من الساعة 9 مساء حتى 11 مساء.

كما تم السماح بإقامة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى بحد أقصى 5000 شخص، إلا أنه ينبغي على الحضور إظهار شهادة التطعيم أو اختبار سلبي خلال 48 ساعة ماضية.

وأعيد فتح المناطق الخارجية بالمطاعم والمقاهي والمسارح ودور السينما والمتاحف في 19 مايو بعد إغلاق دام ستة أشهر بسبب فيروس كورونا.

تلقى نحو 54 بالمائة من السكان البالغين في فرنسا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

وتسجل فرنسا 6500 حالة إصابة بالفيروس يوميًا في المتوسط، انخفاضا من 35 ألف حالة في ذروة مارس وأبريل.

أعلنت البلاد عن 110 آلاف حالة وفاة مؤكدة، وهي من بين أعلى معدلات الوفاة في أوروبا جراء الفيروس.

المصدر: AP