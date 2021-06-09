ريابكوف: "إعادة تشغيل العلاقات" مع واشنطن أصبحت في الماضي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن أوقات "إعادة التشغيل" في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أصبحت من الماضي، وأنه من الأجدى التعامل مع شيء ملموس.

وقال في منتدى "قراءات بريماكوف" في موسكو: "جميع أنواع عمليات إعادة التشغيل صارت في الماضي. أنا شخصيا لا أؤمن بأي إعادة تشغيل في المستقبل، ومن الأفضل عدم الخوض في هذا النوع من المصطلحات والمفردات، بل التعامل مع تفاصيل الشؤون، وخصوصيات الخطوات، التي آمل أن تزيد الثقة المتبادلة، وربما التغيير إلى الأفضل في تصور البلدين".

وأضاف: "روسيا لن توافق أبدا على أن الولايات المتحدة تعتبرها هدفا للجهود، ومع ذلك، لا يمكننا أن نرتفع فوق تصور العلاقات بين البلدين كهدف للجهود".

وتابع: "قد تكون هناك صعوبة أساسية في تقويم علاقاتنا، وعلى ما أعتقد، لن يوافق أحد أبدا على أنه ينظر إليه على أنه موضوع للتطبيق".

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تتم الاتفاقات إلا في حال البحث الحقيقي عن توازن معين للمصالح، فيما تحقيق هذا التوازن يتعرض للكثير من العراقيل".

وشدد ريابكوف على أن "روسيا تدعو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتعامل بمسؤولية مع قضية تطبيع العلاقات مع موسكو".

المصدر: "نوفوستي"