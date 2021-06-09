شاهد.. ما هو المقر المتوقع لانعقاد قمة بوتين-بايدن في سويسرا؟
أفادت وسائل إعلام أن فيلا سويسرية عتيقة من المتوقع أن تستضيف القمة القادمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف.
وأكدت وكالة "رويترز" أن فيلا "لا غرانج" التي من المتوقع أن يلتقي فيها يوم 16 يونيو الجاري بوتين وبايدن برفقة وزيري خارجيتهما سيرغي لافروف وجو بايدن تعود إلى القرن الـ18، مشيرة إلى أن هذه الفيلا مطلة على بحيرة جنيف وتعد "مكانا هادئا للمحادثات التي يتوقع أن تكون ساخنة".
ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية قولها إنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن مكان انعقاد القمة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فيما أغلقت عناصر الشرطة والجيش في سويسرا متنزهين محيطين بفيلا "لا غرانج"، ونصبوا حواجز وسياجا من الأسلاك الشائكة.
ويتوافق هذا الخبر مع تقارير صحفية سابقة عن المكان المتوقع لانعقاد القمة.
المصدر: "رويترز"