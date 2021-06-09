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رئيس الأركان الإسرائيلي يعاود تأكيد توجيه "ضربة قاصمة" لحماس والجهاد الإسلامي

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رئيس الأركان الإسرائيلي يعاود تأكيد توجيه
Reuters CORINNA KERN
رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
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قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم إن "حركتي حماس والجهاد الإسلامي تلقتا ضربة قاصمة" خلال العملية الأخيرة في قطاع غزة.

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وفي كلمة القاها خلال مراسم عسكرية، أكد كوخافي، أن "جيش الدفاع تمكن من تجريد هاتين الحركتين من قدراتهما المسلحة"، لافتا إلى أن "ما قامت به حماس من استهداف مصالح إسرائيلية فعلا، كان أقل بكثير مما كانت تخطط له.

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي استهدف يوميا مواقع في القطاع، يزيد عددها بثلاثة أضعاف عما كان في عمليات سابقة".

في سياق متصل، كان وزير الخارجية، غابي أشكينازي، قد أشار إلى أن "مكانة إسرائيل على الساحة الدولية تعززت خلال العام الأخير، وأن العملية الأخيرة في قطاع غزة دلت على ذلك". 

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"

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