خبير إيطالي: الطلب على لقاح "سبوتنيك V" الروسي في العالم أعلى بكثير من العرض

قال رئيس الغرفة التجارية الروسية الإيطالية، فينتشينتسو تراني، إن الطلب على لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا اليوم في العالم أعلى بكثير من العرض الحالي.

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وأوضح تراني في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية أنه يحق لشركة إيطالية بدون موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إنتاج اللقاح وبيعه في أي مكان باستثناء أوروبا.

وأضاف: "أفهم بشكل جيد أن الطلب على "سبوتنيك V" أعلى بكثير من العرض الحالي. لذلك من المهم إنتاج هذا اللقاح. وهناك شركة "Adienne" الإيطالية التي تصنعه".

وأوضح: "إذا كانت أوروبا تفضل منتجا غير روسي فأعتقد أنه يحق لكل دولة أن تتخذ قرارا بهذا الشأن بشكل مستقل. لكنني أنتقد هذا القرار، لأنني أظن أن لقاح "سبوتنيك V" الذي بدأ استخدامه قبل اللقاحات الأخرى، فكان من الممكن في حقيقة الأمر إنقاذ العديد من الأرواح، كما كان من الممكن في الواقع لأوروبا أن تخرج من هذه الفجوة الاقتصادية قبل ذلك بكثير. ولم يحدث ذلك، ولكن أهم شيء حاليا هو أن لقاحا ما موجود".

وأشار تراني في الوقت ذاته إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعد ثاني أكثر اللقاحات انتشارا في العالم حتى دون استخدامه في أوروبا. وتابع: "يعني ذلك أنه يمكن لروسيا القيام بهذا العمل مع التركيز ليس فقط على أوروبا".

المصدر: نوفوستي