روغوزين يرد على تصريح بساكي بمقطع من فيلم "اليد الماسية"

علق مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين على وعد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بمعرفة أسباب العقوبات الأمريكية ضد مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الروسية.

ونشر روغوزين على موقع "تيليغرام" مقطعا من الفيلم السوفيتي "اليد الماسية"، حيث يقول غيشا كوزودوف لسيمون جوربونكوف: سيمون، اشرح سريعا لصديقك لماذا حلق فولودكا شاربه"، في دلالة على (حلق الشارب عند عدم الوفاء بالوعد أو الإخلال به – المحرر).





ووعدت بساكي خلال إحاطة إعلامية بمعرفة "جوهر العقوبات الأمريكية ضد المؤسسات الروسية في صناعة الفضاء"، ردا على سؤال ما تفكر فيه واشنطن بشأن كلمات روغوزين، الذي هدد بالانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية، في حال استمرت العقوبات على الوكالة الروسية.

وقالت: "أنا بحاجة إلى معرفة العقوبات المطروحة ولماذا تم فرضها".

ونشرت وزارة التجارة الأمريكية في ديسمبر 2020 قائمة ضمت أكثر من 100 شركة روسية وصينية، أشارت إلى أنها "ستخضع لقيود التصدير".

وجرى إدراج مؤسسة "روس كوسموس" للفضاء، ومركز "بروغريس" للصواريخ والفضاء، وكذلك المعهد العلمي الرئيسي لشركة "تسينيماش" الحكومية على قائمة العقوبات.

المصدر: RT