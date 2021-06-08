بوريل يصف لوكاشينكو بـ"الديكتاتور"

وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ولأول مرة علنا، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأنه "ديكتاتور".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بوريل أطلق الصفة هذه على لوكاشينكو خلال المناقشة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، التي بحثت حادث طائرة شركة "ريان إير" في مينسك، واعتقال الأمن البيلاروس للمعارض رومان بروتاسيفيتش ورفيقته صوفيا سابيغا.

وقال لنواب في الاتحاد استخدموا التعبير ذاته: "اتفق معكم تماما.. نحن نتعامل مع دكتاتور".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن "مثل هذا التغيير يتطلب مراعاة العديد من الجوانب، بما في ذلك ليس فقط سلامة الطيران، ولكن أيضا سلامة المطارات".

المصدر: "دويتشه فيلا" + "لينتا.رو"