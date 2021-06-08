بالفيديو.. روما تغرق بمياه الفيضانات
اجتاحت فيضانات مفاجئة العاصمة الإيطالية روما وعدة مدن، بعد عاصفة عاتية وأغرقت الشوارع وحولتها إلى أنهار جارية حاصرت مئات الأشخاص والمركبات.
Ponte Milvio, detto Ponte Mollo #Roma#Nubifragiopic.twitter.com/3MvRUTBpTC— Filippo Ricci (@filippomricci) June 8, 2021
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن شمالي روما كانت المنطقة الأكثر تضررا من العاصفة حيث أظهرت فيديوهات متداولة عدة شوارع في المنطقة تحولت إلى أنهار جارية.
وتسببت حالة الطقس الجوي السيئة في اضطرابات في بعض خطوط الحافلات ومحطات المترو. وتلقت السلطات أكثر من 2500 نداء استغاثة بسبب الفيضانات في المنطقة.
ونجحت السلطات في إنقاذ حوالي 40 طفلا و6 بالغين في مدرسة بونتي ميلفيو، بعدما حاصرتهم المياه داخل المبنى.
Floods in #Rome this afternoon 😳 pic.twitter.com/ejXOhSprbq— Wanted in Rome (@wantedinrome) June 8, 2021
المصدر: RT + wanted in rome