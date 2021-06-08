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إيران.. حريق في مقر أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية

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إيران.. حريق في مقر أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية
twitter.com
حريق في مقر المرشح للانتخابات الرئاسية في إيران
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نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لحريق في مقر المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية إبراهيم رئيسي، في مدينة لردكان بمحافظة جهار محل وبختياري جنوب غربي البلاد.

وقال نشطاء، إن "الحريق متعمد وطال المقر وصورة للمرشح رئيسي".

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الحادث.

وتبادل المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران، السبت الماضي الانتقادات الحادة في مناظرة متلفزة، حيث اتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد البلاد.

وسيخوض السباق 7 مرشحين هم 5 ما بين محافظين متشددين وأقل تشددا، ومعتدلان غير بارزين.

المصدر: RT

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