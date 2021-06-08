إيران.. حريق في مقر أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لحريق في مقر المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية إبراهيم رئيسي، في مدينة لردكان بمحافظة جهار محل وبختياري جنوب غربي البلاد.

وقال نشطاء، إن "الحريق متعمد وطال المقر وصورة للمرشح رئيسي".

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الحادث.

وقتی کسی خصم چشم منافقین و اصلاح طلبان بشه❗❗:)

آفای همتی شما الان میشه کشور رو حکمرانی کرد چون جنابعالی از حمله به سفارت عربستان حرف زدی اگه ادعای مردونگیت میشه اینو محکوم کن..ما این رو تحمل نمی‌کنیم و تا آخر پای سید مظلوممون هستیم✌️❤️

پ. ن:ستاد سید در لردگان #رئیسی_صدای_مردمpic.twitter.com/YNBJnSBtnI — سجاد نیسي|🇮🇷Sajjad Neisi (@SajjadNeisi) June 8, 2021

وتبادل المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران، السبت الماضي الانتقادات الحادة في مناظرة متلفزة، حيث اتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد البلاد.

وسيخوض السباق 7 مرشحين هم 5 ما بين محافظين متشددين وأقل تشددا، ومعتدلان غير بارزين.

المصدر: RT