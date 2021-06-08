بعد الاعتداء على ماكرون.. هولاند يدعو الفرنسيين إلى التضامن مع رئيسهم

دعا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند جميع الفرنسيين إلى التعبير عن تضامنهم مع الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد الاعتداء الذي تعرض له.

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وكتب هولاند على صفحته في "تويتر": "الهجوم على رئيس الجمهورية، ضربة لا تطاق وغير مقبولة لمؤسساتنا. في مواجهة هذه الخطوة التي لا توصف، يجب على الأمة بأكملها إظهار التضامن مع رئيس الدولة، وفي ظل هذه الظروف، أعرب عن دعمي الكامل لإيمانويل ماكرون".

Agresser le Président de la République c’est porter un coup insupportable et intolérable à nos institutions. Face à ce geste inqualifiable, toute la Nation doit être solidaire du chef de l’Etat. J’adresse dans ces circonstances tout mon soutien à @EmmanuelMacron. — François Hollande (@fhollande) June 8, 2021

وسابقا اليوم تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولة قام بها في مقاطعة لادروم.

وأفادت قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية بأن قصر الإليزيه أكد الواقعة، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن صفعة بل عن محاولة توجيهها، وأن شخصين تم توقيفهما إثر الاعتداء.

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وأعرب عدد من السياسيين الفرنسيين بينهم رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، عن إدانتهم للاعتداء على رئيس الدولة.

المصدر: "نوفوستي"