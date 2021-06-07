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سيئول تحقق مع سفيرها في الرياض إثر إجباره موظفة على خلع حجابها

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سيئول تحقق مع سفيرها في الرياض إثر إجباره موظفة على خلع حجابها
Reuters
كوريا الجنوبية تحقق مع سفيرها لدى السعودية بسبب إجبار موظفة على خلع الحجاب
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أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية أنها باشرت التحقيق مع سفير البلاد لدى الرياض بموجب شكوى موظفة سعودية سابقة في السفارة، ادعت إرغامه لها على خلع حجابها.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية يونهاب، قالت اللجنة إن التحقيق يتم بخصوص شكوى موظفة سعودية سابقة بالسفارة ادعت أن السفير أجبرها على خلع حجابها، وهو فعل محظور في الثقافة الإسلامية.

وأوضحت أن الشكوى تم تقديمها من قبل الموظفة التي كانت تعمل في السفارة في شهر مارس من العام الماضي، وادعت أن السفير أجبرها على إحضار الشاي وخلع حجابها.

وأفادت اللجنة بأن التحقيق يتم عن طريق فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية تلقى بلاغا عن تضرر الموظفة السعودية السابقة، وتقوم بالتحقق من الوقائع.

وأضاف المسؤول: "من المحتمل جدا أن يكون البلاغ قد استند إلى تكهنات المبلغة، لأن هذا البلاغ لا يتعلق بها بل بالموظفة السابقة، لذلك نحن نراجع بدقة صحة البلاغ".

المصدر: وكالة "يونهاب"

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