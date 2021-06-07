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غواتيمالا.. احتجاجات منددة بزيارة كامالا هاريس

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غواتيمالا.. احتجاجات منددة بزيارة كامالا هاريس
Reuters
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استقبلت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في غواتيمالا باحتجاجات منددة بزيارتها، حيث طالبها المحتجون بـ"الاهتمام بشؤونها الخاصة والعودة إلى دارها".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنه بينما كانت نائبة الرئيس تستقل موكبها من Palacio Nacional de la Cultura، رصد الصحفيون مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب يقولون: "كامالا فاز ترامب" و"كمالا اهتمي بشؤونك الخاصة".

غواتيمالا.. احتجاجات منددة بزيارة كامالا هاريس
Reuters

وبدأت هاريس اجتماعها مع رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي بملاحظات سريعة حيث قالت: "لقد كنت أتطلع بشدة لهذه الرحلة. أجرينا العديد من المحادثات الهاتفية، لكن من الجيد رؤيتك شخصيا. أنا فخورة جدا بأن هذه هي رحلتي الخارجية الأولى بصفتي نائبة للرئيس" الأمريكي.

المصدر: وكالات

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