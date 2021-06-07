قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحن في منتصف طريق الانسحاب من أفغانستان

أعرب الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، عن ارتياحه لسير انسحاب قوات بلاده من أفغانستان.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ماكينزي قوله اليوم الاثنين: "نحن في منتصف الطريق تقريبا ونسير بوتيرة مريحة بالنسبة لنا، وكل شيء يسير على ما يرام".

وتابع: "ننوي عدم التوقف عن مطاردة القاعدة وداعش من آفاق أرحب.. نعمل مع أصدقائنا وشركائنا في المنطقة على بناء هذه القدرات في المستقبل".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الوزارة لا تتوقع أن تشهد أفغانستان انهيارا أمنيا حادا بعد سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في 14 مايو الماضي عن خطط للبدء في سحب قوات بلاده من أفغانستان، على أن تكتمل هذه العملية بحلول 11 سبتمبر 2021 - وذلك بعد أن وقعت إدارة سلفه دونالد ترامب اتفاقا مع "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة، أخذت بموجبه واشنطن على عاتقها التزاما باكتمال سحب قواتها وقوات حلفائها من أفغانستان بحلول 11 مايو 2021.

المصدر: "نوفوستي"