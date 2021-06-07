بلينكن: من غير الواضح ما إذا كانت إيران راغبة بفعل ما يلزم للعودة للاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران راغبة ومستعدة لفعل ما يلزم للعودة للالتزام بالاتفاق النووي.

إقرأ المزيد

ولفت بلينكن إلى أنه إذا استمر البرنامج النووي الإيراني سيتقلص الوقت اللازم لصنع سلاح نووي إلى بضعة أسابيع.

وقال: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران مستعدة لفعل ما تحتاجه للعودة إلى الامتثال لاتفاق العام 2015".

وأضاف: "في غضون ذلك، يتقدم برنامجها للأمام.. كلما طالت مدة هذا البرنامج، انخفض وقت الاختراق.. انخفض الآن. وفقا للتقارير، سيتحقق هذا الاختراق خلال بضعة أشهر في أحسن الأحوال. وإذا استمر هذا الوضع، سيتحقق الاختراق في أسابيع".

المصدر: رويترز