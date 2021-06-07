 
مباشر

المكسيك توقع اتفاقية للهجرة مع الولايات المتحدة

أخبار العالم

المكسيك توقع اتفاقية للهجرة مع الولايات المتحدة
Reuters ADREES LATIF
المهاجرون طالبو اللجوء في لا جويا ، تكساس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qkjx

أعلنت المكسيك اليوم الاثنين أنها ستوقع مع الولايات المتحدة اتفاقية للتنمية بما يخدم حل قضية الهجرة.

إقرأ المزيد
في أول زيارة خارجية لها.. عطل بطائرة نائبة الرئيس الأمريكي يضطرها للعودة
في أول زيارة خارجية لها.. عطل بطائرة نائبة الرئيس الأمريكي يضطرها للعودة

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي إن المكسيك والولايات المتحدة ستوقعان اتفاقا بشأن التنمية المرتبطة بالهجرة خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للمكسيك هذا الأسبوع. 

وتتطلع هاريس، في أول جولة خارجية لها إلى تعميق العلاقات الدبلوماسية مع غواتيمالا والمكسيك، اللتين تشكلان ركيزة لجهود إدارة جو بايدن لوقف الهجرة عبر الحدود الأمريكية.

وخلال الأشهر التي انقضت منذ تكليف الرئيس جو بايدن لها بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وضعت هاريس نهجا يركز على خلق فرص وظروف معيشية أفضل في المنطقة من خلال المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا