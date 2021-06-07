وسائل إعلام: بايدن يرفض لقاء زيلينسكي قبل قمته مع بوتين

أفاد موقع "Axios" بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخلت عن خططها لتنظيم لقاء بين بايدن ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قبل قمة بوتين-بايدن المرتقبة في جنيف.

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ونقل الموقع عن مصدر في البيت الأبيض أن واشنطن كانت تناقش حقا احتمال دعوة زيلينسكي قبل إجراء قمة بوتين-بايدن في جنيف. لكن إدارة الرئيس الأمريكي تخلت فيما بعد عن تنظيم هذا اللقاء بسبب قرار زيلينسكي تغيير قيادة شركة النفط والغاز الأوكرانية. واعتبرت الولايات المتحدة أن أوكرانيا رفضت بهذه الصورة مكافحة الفساد.

وأكد زيلينسكي نفسه في حديثه لـ "Axios" جاهزيته للقاء بايدن قبل إجراء القمة الروسية الأمريكية في جنيف وذلك لبحث مشروع "السيل الشمالي-2" بالإضافة إلى المواضيع الأخرى. وأشار إلى أن لقاءه مع نظيره الأمريكي ممكن بشكل أو بآخر".

وكانت آخر قمة روسية أمريكية شاملة بمشاركة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي السابق، دونالد ترامب، جرت في هلسنكي عام 2018. أما القمة الجديدة فستعقد في 16 يونيو الجاري في جنيف بمبادرة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيسين سيناقشان خلالها العلاقات الروسية الأمريكية والاستقرار الاستراتيجي ومكافحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية.

المصدر: نوفوستي