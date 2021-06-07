إسرائيل توسع حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لتشمل المراهقين من 12 وحتى 16 عاما

وسعت إسرائيل حملة التطعيم ضد كورونا لتشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما، على الرغم من الصلة المحتملة بين لقاح "فايزر بيونتيك" وحالات محدودة من التهاب عضلة القلب.

وتلقى حتى الآن أكثر من خمسة ملايين من 9.3 مليون نسمة (55 بالمئة من السكان) جرعتين من لقاح "فايزر".

وسمح تراجع معدل انتشار العدوى بإعادة فتح المطاعم والحانات والصالات الرياضية.

ورفعت إسرائيل الأسبوع الماضي معظم القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار عدد الإصابات بكوفيد-19 عند مستوى متدن بعد حملة تطعيم واسعة النطاق.

ولا تزال البلاد مغلقة إلى حد كبير أمام الوافدين من الخارج، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى وبعض الخبراء والسياح الذين حصلوا على اللقاح، في إطار برنامج تجريبي على ما قالت وزارة السياحة.

وكانت إسرائيل تسجل 10 آلاف إصابة يوميا في ذروة انتشار الوباء مطلع العام وتحقق التغيير بعدما حصلت على ملايين الجرعات من لقاح "فايزر- بيونتيك" الأمريكي الألماني.

جدير بالذكر أن أكثر من 90 بالمئة ممن هم فوق سن الخمسين عاما تلقوا اللقاح أو تعافوا من الفيروس.

المصدر: أ ف ب