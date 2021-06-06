طائرة أمريكية تنفذ مهمة استطلاع بمحاذاة أجواء روسيا فوق البحر الأسود

نفذت طائرة P-8A Poseidon الأمريكية المضادة للغواصات مهمة استطلاع جديدة بالقرب من أجواء روسيا فوق البحر الأسود، حسبما كشفت مصادر غربية خاصة بمتابعة حركة الطيران.

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وأوضحت هذه المصادر أن الطائرة الأمريكية التي أقلعت من قاعدة "سيغونيلا" بجزيرة صقلية الإيطالية نفذت تحليقا جديدا استغرق نحو ثلاث ساعات بمحاذاة أجواء شبه جزيرة القرم الروسية.

وأمس السبت، تم رصد طائرتي استطلاع أخريين في المنطقة، هما RC-135V الاستراتيجية الأمريكية، وطائرة Bombardier Challenger 650 المخصصة لمهام الاستطلاع الإلكتروني اللاسلكي، أقلعت من قاعدة جوية في رومانيا.

المصدر: "إنترفاكس"