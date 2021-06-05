5 قتلى و15 مصابا جراء هجوم بسكين في الصين

أعلنت الشرطة الصينية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء هجوم بسكين وقع في مقاطعة آنهوي شرق البلاد.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن الحادث وقع اليوم السبت في مدينة أنكينغ، موضحة أن عناصر الأمن هرعوا إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغات عن اعتداء شخص بسكين على حشد من المارة في شارع تجاري.

#BREAKING: Police confirms 5 dead, 15 injured after a stabbing attack in the Yingjiang District of Anqing, China.



Suspect has been arrested and the incident is under investigation. pic.twitter.com/zhtq6UAVmW — News Asia 24 (@NewsAsia24) June 5, 2021

وأشار البيان إلى أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المهاجم، فيما نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

ولا يزال الغموض يلف دوافع الهجوم والتحقيق جار للكشف عنها.

ونشرت صحيفة Global Times الصينية فيديو يظهر حشدا من المواطنين وصلوا إلى المستشفى للتبرع بدمهم لصالح المصابين.

Local residents in Anqing, Anhui Province, line up to donate blood Saturday night after a knife attack that caused five people’s death and injured 15 people. https://t.co/tswmJF2kwZpic.twitter.com/0yKfzVKh2l — Global Times (@globaltimesnews) June 5, 2021

المصدر: Global Times