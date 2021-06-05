قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مقديشو

قتل شخصان وأصيب 8 آخرون بجروح بتفجير نفذه انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت، حسب تقارير إعلامية محلية.

ونقلت التقارير عن الشرطة أن التفجير وقع بسوق شعبية قرب حاجز أفجوي الأمني السابق غربي المدينة.

UPDATE: At least two people are confirmed dead and 8 others wounded in a huge explosion at a market in #Somalia's capital Saturday - Police. pic.twitter.com/LxT8BRxYJT — Garowe Online (@GaroweOnline) June 5, 2021

يأتي ذلك بعد قتال دار خلال الليلة الماضية بين الشرطة المعروفة بـ"هرمعد" ومسلحي حركة "الشباب" في تقاطع في مقديشو، بعدما شن مسلحو الحركة هجوما على قوات كانت مسؤولة عن حراسة القائمين علي بناء الطريق الرابط بين مقديشو ومدينة جوهر.

وأعلنت "الشباب" اليوم السبت عن سيطرتها على عدد من المناطق المتاخمة للطريق بين مقديشو وجوهر بعد انسحاب القوات الحكومية منها.

المصدر: وسائل إعلام صومالية