مصرع أحد حراس الرئيس القرغيزي بحادث سير تعرض له موكب الرئيس

لقي أحد أفراد الأمن القرغيزي مصرعه جراء تعرض موكب رئيس قرغيزستان صدر جباروف لحادث مروري قرب بحيرة إيسيك كول.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة عن مكتب جباروف تأكيده أن سيارة انقلبت على الجانب المعاكس من الطريق واصطدمت بسيارة أخرى تابعة لموكب الرئيس كانت تقل مرافقين له.

وحسب المعلومات الأولية، كان سائق السيارة التي تسببت في الحادث مخمورا.

وأصيب ثلاثة أشخاص جراء الحادث وتوفى أحدهم متأثرا بجروحه، وهو من رجال الأمن، حسب الوكالة.

أما جباروف، فقد كان في سيارة أخرى ولم يتعرض لأي أذى.

المصدر: "نوفوستي"