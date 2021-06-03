الشرطة الإيطالية تطلق حملة ضد الأطباء البيطريين بسبب قطع آذان الكلاب

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس، إنها تحركت ضد العديد من الأطباء البيطريين ومربي الكلاب بسبب قطع آذان الكلاب، وهي ممارسة تجميلية مؤلمة غير قانونية بالبلاد.

وقالت الشرطة في أنكونا إنها قضت عامين في التحقيق مع حوالي 30 مربيا ونحو 10 أطباء بيطريين بأنحاء البلاد، جراء هذه الممارسة التي يتم فيها قطع الأذنين والذيل.



وقال المسؤولون إن الهدف من هذه الممارسة جعل الكلاب تبدو أكثر عدوانية وأكثر جاذبية للمشترين.



وأضافوا أن المشتبه بهم قاموا أيضا بتزوير شهادات لهذه الحيوانات.



وأكدت الشرطة أنه في حال إدانتهم، سيتعرضون لعقوبة السجن وغرامات ضخمة.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية