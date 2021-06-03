الولايات المتحدة تتوقع جولة سادسة من المحادثات مع إيران

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتوقع جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وامتدادها إلى جولات أخرى تالية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، أن هناك عقبات لا تزال قائمة، رغم إجراء خمس جولات.

وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المحادثات قد قال الأربعاء إنه يرى أن من الممكن إبرام اتفاق في الجولة المقبلة التي ستبدأ الأسبوع القادم، لكن دبلوماسيين كبارا أشاروا إلى أن "القرارات الأصعب لم تتخذ بعد".

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يذكر أن العاصمة النمساوية فيينا تستضيف منذ أبريل الماضي المحادثات حول إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي انسخبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب في مايو 2018.

وتشمل المحادثات اتصالات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تناقش آفاق عودة واشنطن إلى الاتفاق، وعدة طهران لتنفيذ التزاماتها بموجبه، التي تخلت عنها ردا على الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض العقوبات.

وجرت الجولة الخامسة من المحادثات، وهي الأخيرة حتى الآن، في أواخر مايو الماضي.

المصدر: رويترز