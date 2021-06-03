 
مباشر

الولايات المتحدة تتوقع جولة سادسة من المحادثات مع إيران

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتوقع جولة سادسة من المحادثات مع إيران
Reuters POOL New
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjod

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتوقع جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وامتدادها إلى جولات أخرى تالية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، أن هناك عقبات لا تزال قائمة، رغم إجراء خمس جولات.

وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المحادثات قد قال الأربعاء إنه يرى أن من الممكن إبرام اتفاق في الجولة المقبلة التي ستبدأ الأسبوع القادم، لكن دبلوماسيين كبارا أشاروا إلى أن "القرارات الأصعب لم تتخذ بعد".

إقرأ المزيد
إيران: مفاوضات فيينا ليست بعيدة عن نقطة الوصول إلى اتفاق
إيران: مفاوضات فيينا ليست بعيدة عن نقطة الوصول إلى اتفاق

يذكر أن العاصمة النمساوية فيينا تستضيف منذ أبريل الماضي المحادثات حول إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي انسخبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب في مايو 2018.

وتشمل المحادثات اتصالات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تناقش آفاق عودة واشنطن إلى الاتفاق، وعدة طهران لتنفيذ التزاماتها بموجبه، التي تخلت عنها ردا على الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض العقوبات.

وجرت الجولة الخامسة من المحادثات، وهي الأخيرة حتى الآن، في أواخر مايو الماضي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا