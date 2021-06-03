حريق ضخم في فندق بالعاصمة الإسبانية مدريد

أعلنت طوارئ العاصمة الإسبانية مدريد أن حريقا ضخما اندلع في فندق بالمدينة، وتم إجلاء 200 شخص عن الفندق.

وكتبت خدمات الطوارئ على "تويتر": "اندلع حريق في الطوابق العليا من فندق نويفو مدريد، حيث تعمل 15 فرقة إطفاء على إخماده".

🔥 Arde un hotel de Madrid que obliga a desalojar a 200 personashttps://t.co/a73Mg97H4o — Tiempo de Canarias (@TiempoDCanarias) June 3, 2021

وأضافت: "الحريق الذى انتشر في عدة طوابق صار تحت السيطرة حاليا".

وتابعت: "وقت الحريق، كان الفندق يستضيف 200 شخص تم إجلاؤهم جميعا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

🚨🚨🚨🇪🇸#Breaking Video: A major fire has broken out at #Spain's #Madrid's Hotel #Nuevo.

The hotel, situated in the Pius XII neighborhood next to the northern section of the M-30 urban motorway.#Españapic.twitter.com/QLmNgoOiSy — Terror Alarm (@terror_alarm) June 3, 2021

المصدر: "نوفوستي"