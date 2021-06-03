 
مباشر
عاجل
مراسلنا: انفجار في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد

حريق ضخم في فندق بالعاصمة الإسبانية مدريد

أخبار العالم

حريق ضخم في فندق بالعاصمة الإسبانية مدريد
حريق في فندق بإسبانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjo9

أعلنت طوارئ العاصمة الإسبانية مدريد أن حريقا ضخما اندلع في فندق بالمدينة، وتم إجلاء 200 شخص عن الفندق.

وكتبت خدمات الطوارئ على "تويتر": "اندلع حريق في الطوابق العليا من فندق نويفو مدريد، حيث تعمل 15 فرقة إطفاء على إخماده".

وأضافت: "الحريق الذى انتشر في عدة طوابق صار تحت السيطرة حاليا".

وتابعت: "وقت الحريق، كان الفندق يستضيف 200 شخص تم إجلاؤهم جميعا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا