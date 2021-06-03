ظريف: نتنياهو التحق بمزبلة التاريخ

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي في تشكيل الحكومة، الأمر الذي أدى إلى مغادرته للسلطة.

وأشار ظريف في تغريدة له اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر" إلى رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو والمستشار الأمريكي السابق جون بولتون، عن السلطة.

وأفاد بأن نتنياهو التحق بالرحلة المشينة للمتآمرين المناهضين لإيران، مضيفا أنهم في مزبلة التاريخ.

وشدد ظريف على أن إيران ستبقى شامخة ومرفوعة الرأس.

وأكد على أن هذا مصير كل الذين سعوا إلى الإضرار بالإيرانيين على مدى آلاف السنين وقد تكرر اليوم، واختتم تغريدته قائلا" "حان وقت تغيير المسار".

Netanyahu has joined the disgraceful journey of his anti-Iran co-conspirators—Bolton, Trump and Pompeo—into the dustbin of history.



Iran continues to stand tall.



This destiny has been repeated over several millennia for all those wishing Iranians harm.



Time to change course. — Javad Zarif (@JZarif) June 3, 2021

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو (71 عاما) هو الشخصية السياسية المهيمنة في جيله، وكان قد انتخب أول مرة رئيسا للوزراء في 1996، ثم عاد إلى السلطة في 2009، وهو يشغل رئاسة الوزراء منذ ذلك الحين، لكنه يواجه أيضا محاكمة بتهم قبول رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وهو ينفي هذه التهم.

المصدر: RT + وكالات